Yozgat'ın Çekerek ilçesinde yaşayan baba oğul demirci ustaları, binlerce yıllık mesleği yaşatmak istiyor.

Çekerek ilçesinde uzun yıllardır demirci ustası olarak çalışan Recep Şahbaz, mesleğini oğlu Ahmet Şahbaz ile birlikte sürdürüyor. Yarım asırdan uzun süredir demiri sabırla işleyen Recep Şahbaz, mesleğini modern tekniklerle birleştiren oğluyla birlikte yeni çıraklar yetiştirmeye hazırlanıyor. Sıcak ocağın başında sabırla demiri şekillendirmenin büyük sabır ve özen istediğini söyleyen Şahbaz, mesleğinin sayılı isimlerinden olduğunu vurguluyor.

"İÇ ANADOLU BÖLGESİ'NİN SAYILI USTALARINDAN BİRİYİM"

Recep Şahbaz meslekte 55 yılı geride bıraktığını belirterek, "Bu meslek babamın dayısından kalma. Üçüncü nesil olarak devam ediyorum. Bir tane çırağım ve oğlum var. Demircilik öyle kolay bir meslek değil. Beyin ve el aynı anda hareket edince bu iş oluyor. Uzun yıllar alıyor. Sorgun, Zile, Akdağmadeni'nin köylerinden gelen müşteriler oluyor. İç Anadolu Bölgesi'nin sayılı demirci ustalarından biriyim. Çünkü 55 senelik deneyimle işimi en güzel şekilde yapıyorum. Burada yapılmayan işler Ankara ya da Çorum'da karşılığını bulabilir" diyerek işin ehli olduğunu ifade etti.

"SANAT OKULUNDAN GELECEK OLAN ÖĞRENCİLERİ YETİŞTİRECEĞİZ"

Mesleğin hem avantajlı hem de zor olduğunu ifade eden Şahbaz, "Sıcak demirciliğin iyi tarafları da var. Her zaman dinç olursun, yediğin içtiğin yarar, kilo almazsın. Çalışırken insanı mutlu eder. Bütün dertlerinden, sıkıntılarından uzaklaşırsın. Devletimiz bize çok büyük avantajlar sağladı. Sanat okulundan öğrenciler geliyor. Pazartesiden itibaren 3 tane tornacı geliyor. Onları yetiştireceğiz. Bir kısmını devlet karşılıyor, bir kısmını biz karşılıyoruz. Torna olduğu sürece gemilerin, teknelerin bile işi düşüyor. Biçerdöver, kepçe, kamyonların, arabaların hepsinin işi düşüyor" dedi.

"MESLEĞİMİZİ TEKNOLOJİ KATARAK GELİŞTİRMEYİ DÜŞÜNÜYORUM"

Baba mesleğini aldığı eğitimle daha da ileri taşımayı hedefleyen Ahmet Şahbaz ise "Babamdan sonra mesleği ben devam ettirmeyi düşünüyorum. Metalurji ve malzeme mühendisliği okudum. Biraz daha teknoloji katarak geliştirmeyi düşünüyorum. Dördüncü nesil olarak mesleği devam ettiriyorum. Burada genelde tarım aletleri tamiri yapıyoruz. Sıcak demircilik ve torna var. Halkın ihtiyaçlarına göre optimize olmuş şekildeyiz. İlerleyen zamanlarda teknolojiyle birlikte işimizi daha da geliştirmeyi düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Muhabir: İHA AJANS