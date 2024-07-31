Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, OSB’ye yapılacak yeni yatırımlar, altyapı çalışmaları, imar ve parselasyon durumları gibi önemli konular ele alındı.

Vali Dağlı, toplantıda yaptığı konuşmada, yatırımcıların talep ve beklentilerinin önemine vurgu yaparak, OSB’nin gelişimi için kamu ve özel sektör işbirliğinin önemine dikkat çekti.

Toplantıda OSB’de yeni imara açılması planlanan 193 dekar alan ile ilgili çalışmalar da değerlendirildi. Ayrıca “Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi (2024-2028) ile İlgili 2024/9 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi” kapsamında yapılacak istihdamı artırmaya yönelik çalışmalar ile yatırımcıların talepleri görüşüldü.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal ve diğer kurul üyelerinin katıldığı toplantıda, önemli değerlendirmeler yapıldı.

Editör: SELDA FINDIK