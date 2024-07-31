Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında gerçekleştirilen İl Toprak Koruma Kurulu toplantısında, bu sorunun çözümü için yeni düzenlemeler masaya yatırıldı. Kurul, tarım arazilerinin korunması ve planlanması konusunda önemli kararlar aldı.

Toplantıda, tarım arazilerinin korunması, kullanılması ve planlanmasına ilişkin gündemde yer alan hususlar görüşülerek karara bağlandı. Özellikle birinci ve ikinci sınıf tarım arazilerinde yaşanan kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesi için karar alındı.

Toplantıda ayrıca tarım arazilerinin sürdürülebilir kullanımına yönelik stratejiler de belirlendi. Alınan kararların ilimizde tarım potansiyelinin korunması için atılan kritik adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

Editör: HABER MERKEZİ