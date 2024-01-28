Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Zekeriya Işık'a iade-i ziyarette bulunan Vali Dağlı, ziyaret sonrası Hitit Üniversitesi Radyosu Hitit FM Stüdyosunda ve Hitit Üniversitesi Konukevinde de incelemelerde bulunuldu.



Vali Dağlı, ayrıca Hitit Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdür V. Prof. Dr. Faruk Maraşlıoğlu'na iade-i ziyarette bulundu.

Dağlı, ziyaret sonrasında Hitit Üniversitesi Makina-Otomotiv Atölyesini gezerek, yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler aldı.

Hitit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Sabiha Kılıç, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fatih Duman ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Doç. Dr. Sami Kiraz'ı da ziyaret eden Vali Dağlı, ziyaret sonrasında Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü ile Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyeleri ile bir araya geldi.