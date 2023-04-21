Manevi bir huzurla idrak ettiğimiz Ramazan ayını tamamladığımızı hatırlatan Vali Çiftçi, gönüllerde önemli yer tutan; sevgi, saygı, hoşgörü, dayanışma, birlik olma gibi ulvi değerleri hissetmeyi sürdüreceğimiz Ramazan Bayramı’na erişmenin mutluluğunu hep birlikte yaşadığımızı dile getirdi.

Bayramların kardeşlik, yardımlaşma ve kaynaşma duygularını üst seviyeye çıkardığı; birlik ve beraberliğimizi pekiştirdiği için tarihimizde ve milletimizin hayatında her zaman mümtaz bir yere sahip olduğunu da hatırlatan Vali Çiftçi mesajında şu görüşlere yer verdi; “

Ramazan ayı vesilesiyle yeniden kuşandığımız kulluk şuurunu, ibadet bilincini, sorumluluk duygusunu, merhamet ahlakını, yardımlaşma, dayanışma, paylaşma ve kimsesizlerin kimsesi olma idrakini, bizi biz yapan değerlerimizi aynı azim ve kararlılıkla devam ettirmeliyiz.

Bu özel günlerde, kırgınlıkları, dargınlıkları, küskünlükleri geride bırakmalı; kimsesiz, hasta, yaşlı ve yardıma muhtaçları ziyaret etmeli, aile büyüklerimize, akrabalarımıza, komşularımıza, arkadaş ve dostlarımıza hürmet ve muhabbetlerimizi göstermeliyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle; Ramazan Bayramı’nın manevi ikliminin herkesi kuşatıp ülkemize, milletimize, İslam âlemine ve tüm insanlığa huzur, barış ve adalet getirmesini Yüce Rabbimden niyaz ediyor, Aziz Çorumluların, milletimizin ve İslam Aleminin Ramazan Bayramı’nı en kalbi duygularla tebrik ediyorum.”

(Volkan SINAYUÇ)

