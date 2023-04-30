Vali Çiftçi mesajında gece gündüz demeden çalışarak, ülke ekonomisi ile toplumsal refaha katkı sağlayan tüm işçi ve emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik etti.

Alın terinin, beden gücünün, göz nurunun, hakkın günü olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün iş ve çalışma hayatındaki çeşitli sorunların dile getirilmesi, çözüm önerilerinin ortaya konulması, işçi ve işveren arasındaki muhtemel problemlerin giderilerek hak ve hukuk çerçevesinde karşılıklı dengelerin tesis edilmesi adına kutlandığını da dile getiren Vali Çiftçi mesajında şu görüşlere yer verdi: “Biz millet olarak, işçinin, emekçinin hakkını, alın teri kurumadan vermenin hassasiyetine inanan bir kültüre sahibiz. Emeği, alın terini ve helal kazancı yücelten, üretimde ve paylaşımda adaleti savunan bir anlayışın temsilcileri olarak, çalışanlarımızın emeklerinin tam karşılığını almalarına, çalışma şartlarının iyileştirilmesine, hak ettikleri yaşam standardına kavuşmalarına büyük önem veriyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle, ilimizin ve ülkemizin kalkınmasında büyük emeği bulunan, toplumun her kesiminde hizmet sunan emekçi kardeşlerimizin bu özel gününü kutlar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün anlamına yakışır bir şekilde, dostluk, barış ve kardeşlik duygularının pekişmesine vesile olmasını temenni ederim.”

(Volkan SINAYUÇ)

