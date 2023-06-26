Tüm Çorumluların Kurban Bayramı’nı gönülden tebrik eden Vali Çiftçi bayramın; ülkemiz, milletimiz, İslam âlemi ve tüm insanlık için barışa, huzura ve esenliğe vesile olması temennisinde de bulundu.

Bayramların sevinçlerin paylaşıldığı, gönüllerin coştuğu, küskünlerin barışıp kalplerin yumuşadığı, akraba ve komşuların ziyaret edildiği, öksüz ve yetimlerin sevindirildiği, misafirlerin tebessümle karşılandığı ve ikramların yapıldığı en müstesna günlerden olduğunu dile getiren Vali Çiftçi mesajında şu görüşlere yer verdi: “Bu itibarla, idrak ettiğimiz Kurban Bayramı’nı birbirimizi hatırlamak, kardeşlik ahdimizi yenilemek, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek için bir fırsat olarak görmeli; inancımızın, kültürümüzün ve medeniyetimizin güzelliklerini ve değerlerini ihya etmek için bu günleri fırsat bilmeliyiz.

Kıymetli Hemşehrilerim, Bayram dolayısıyla yola çıkacak sürücülerimizden, hem kendilerinin, hem sevdiklerinin hem de başkalarının canlarını tehlikeye atacak davranışlardan kaçınmalarını, trafik kurallarına uymalarını rica ediyorum.

Bu duygularla, bir kez daha Kurban Bayramı’nın hepimizin kurtuluşuna, gönlümüzden geçenlerin gerçekleşmesine vesile olmasını diliyor, bu güzel günlerin coşkusunu ailenizle, sevdiklerinizle birlikte doyasıya yaşamanız temennisiyle bayramın İslam âlemiyle birlikte tüm insanlığa hayırlar getirmesini Yüce Rabbimden niyaz ediyorum”

EK TEDBİRLER ALINDI

Öte yandan Çorum Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü aracılığıyla bayramla ilgili alınan tedbirlerle ilgili açıklama yapıldı. Buna göre vatandaşların huzur ve güven ortamı içinde bir bayram geçirmesini sağlamak amacıyla her zaman alınan ve uygulanan trafik ve asayiş tedbirlerine ilave olarak, muhtemel üzücü olaylara sebebiyet vermemek amacıyla bazı tedbirlerin arttırılmasının uygun görüldüğü dile getirildi. Ayrıca Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı nedeni ile yeşil alanlarda korunmaya özen gösterilmesi ve bayram süresince silahlarla atış yapılmaması da istendi.