Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Pınar Teknoloji Tasarım Yazılım Koleji’ni ziyaret ederek okul öğrencileri ile sohbet etti.

Vali Çiftçi ve Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Kır’ı okul girişinde, okulun kurucusu, Çorum eski Milletvekili Murat Yıldırım ve okul yöneticileri karşıladı.

Okul yöneticileri, Vali Çiftçi’ye brifing verirken, Teknoloji Tasarım Yazılım Koleji öğrencilerine herhangi bir Anadolu Lisesinde verilen derslerin yanı sıra Photoshop, Indesin, 3D Max, Solidworks, Autocad, Dijital tasarım, Temel imalat işlemleri ve isteğe bağlı olarak da C# , Oyun Geliştirme , Python, Yapay Zeka , Algoritma yazılım derslerinin verildiğini, donanımı yüksek bireyler yetiştirdiklerini anlattılar.

VALİ ÇİFTÇİ İLE ÖĞRENCİLER ARASINDA GEÇEN BAZI DİYALOGLAR ŞÖYLE:

Pınar Teknoloji Tasarım Yazılım Koleji 9/B sınıfı öğrencisi Zeynep Naz Çoban: Sayın Valim, öncelikle okulumuza hoş geldiniz. Efendim benim sorum: Sizin lise eğitiminizde en sevdiğiniz ders hangisi idi?

Vali Çiftçi: Türk Dili ve Edebiyatı dersi en sevdiğim dersti.

9/C sınıfı öğrencisi Sevde İrem Karagöz: Sayın Valim, deprem bölgesinde göreviniz süresince Afşin’de okulları yıkılan öğrencilerin sosyal yaşantıları hakkında gözlemleriniz nelerdir?

Vali Çiftçi: Afşin bölgesine depremin ilk günü koordinatör Vali olarak görevlendirildim. 7.7 ve 7.6’lık depremlerin olduğu günün akşamı Afşin’e vardım. Çok hazin ve üzücü bir tablo vardı. Koordinasyon çalışmalarının düzenli ve hızlı şekilde gerçekleştirilmesi için büyük çaba sarf ettik.

Vatandaşlarımıza destek olmak için sık sık onlarla bir araya geldim. Oradaki çocuklar için etkinlik ve oyun çadırları kuruldu. Tabii onlar için ilk günler çok zordu. Şükürler olsun devletimiz ve milletimizin katkılarıyla şimdi ağır ağır normale dönülüyor.

10/A sınıfı öğrencisi Şevval Akça: Sayın Valim, Afşin’de neler hissettiniz?

Vali Çiftçi: İlk gittiğimiz zamanlarda -20 derece gibi soğuklarda zor şartlar altında insanlarımızın orada yaşamaya çalıştığını gördüm. Bu durum beni bir hayli üzdü. Devletimiz milletimize her daim destek oldu, bizler yaraları sarmak için görevimizin başındaydık. Orada görevli ve gönüllü olan herkes çok çalıştı.

11/A sınıfı öğrencisi Mustafa Kılıç: Sayın Valim, lise yıllarında ne tür müzikler dinlerdiniz?

Vali Çiftçi: Ben sizin yaşlarınızdayken ülkemizde o dönemlerde arabesk müzik çok dinlenirdi. Dolmuş gibi toplu taşıma araçlarında çok yaygın bir şekilde arabesk müzik çalınırdı. O zamanların meşhur olan Müslüm Gürses, Ferdi Tayfur ve İbrahim Tatlıses gibi sanatçılarını dinliyordum. Bunların yanı sıra Türk Sanat Müziğini çok sever ve dinlerdim.

9/D sınıfı öğrencisi Ege Taşkaldıran: Sayın Valim, boş zamanlarınızda uğraştığınız spor dalı var mı?

Vali Çiftçi: Boş vakitlerimde İtfaiye parkında yürüyüş yapıyorum. Ben Konyalıyım, bizim memleketimiz düz olduğu için bisiklet fazlaca kullanılır. Her yerde bisiklet yolları vardır.

Ben de gençlik dönemlerimde bisiklete biniyordum. Şimdi de bisiklet konusunda iddialıyımdır. Van Gölü’nün çevresini bisikletle turladığımı ifade etmek isterim.

11/A sınıfı öğrencisi Yiğit Han Akyol: Sayın Valim, lise yıllarınızda hangi mesleği yapmayı hayal ediyordunuz? İstediğiniz gerçekleşti mi?

Vali Çiftçi: Ben Konya İmam Hatip Lisesi mezunuyum ve siyaset bilimi okuyup kaymakam olmak istedim. Siyaset bilimi okudum ve önce kaymakam sonra da vali olmayı Rabbim nasip etti.

Söyleşi sonrası okulun kurucusu Murat Yıldırım Vali Çiftçi’ye Türk Bayrağı ve Kur’an-ı Kerim hediye etti. Ayrıca Vali Çiftçi’nin ve öğrencilerin okulun üzerinde İHA ile karikatürize edilmiş bir çizimi hediye edildi. Murat Yıldırım: “ Sayın Valimizi Okulumuzda ağırlamak bizlere şeref verdi” dedi.

Vali Çiftçi, Teknoloji Tasarım Kolejinden ayrılırken okulun yöneticileri, öğretmenleri ve öğrencileri ile toplu fotoğraf çektirdi.

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