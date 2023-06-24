Vali Mustafa Çiftçi beraberinde Vali Yardımcıları Tamer Orhan ve Erdoğan Kanyılmaz ile birlikte makamda İçişleri Bakanlığı birim müdürleri ile çalışanların bayramını kutladı.

Milli ve manevi değerlerin yoğun şekilde hatırlanan bayramın yüzyıllardır mutluluğu paylaştığımız özel günlerden olduğunu belirten Vali Mustafa Çiftçi tüm personeli ve kamu çalışanları başta olmak üzere Çorumluların, Türk Milleti’nin ve İslam aleminin de Kurban Bayramı’nı kutladığını dile getirdi.

Vali Mustafa Çiftçi ile personel bayramlaşmanın ardından hatıra fotoğrafı da çekinmeyi ihmal etmedi.