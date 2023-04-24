23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusunu yaşatan bu anlamlı törende, Vali Çiftçi, Ayşe Hafsa Okuşluk ve Anıl Berk İnan ile bir araya gelerek, onların heyecanına ortak oldu.

Törende, temsili olarak koltuğunu gençlere devreden Vali Çiftçi, geleceğin teminatı olan çocukların ve gençlerin bu özel günde farkındalığını artırmak istediklerini dile getirdi.

Vali Mustafa Çiftçi, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın anlamına uygun olarak, bugün koltuğumu temsili olarak Ayşe Hafsa Okuşluk ve Anıl Berk İnan'a devrediyorum. Gençlerimizin bu deneyimi yaşaması ve gelecekte üstlenecekleri sorumluluklara hazırlanmaları için böylesi etkinliklerin önemli olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

Ayşe Hafsa Okuşluk ve Anıl Berk İnan ise, Vali Mustafa Çiftçi'nin koltuğunda oturarak ve valilik görevlerine temsili olarak katılarak, bu özel günün heyecanını yaşadılar. Gençler, törende duydukları mutluluğu ve gelecekte üstlenecekleri sorumlulukların farkında olduklarını dile getirdiler.

Tören, Vali Mustafa Çiftçi'nin gençlere başarılar dileyerek, onlarla hatıra fotoğrafı çektirmesiyle son buldu.

(Volkan SINAYUÇ)