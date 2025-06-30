Çorum Valisi Ali Çalgan, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan’ı makamında ziyaret etti.

Vali Çalgan ve Vali Özkan, Yozgat Valiliği’ndeki buluşmada iki il arasında yürütülen kamu hizmetleri, idari deneyim paylaşımı ve bölgesel işbirliği olanaklarını ele aldı.

Vali Çalgan, ziyarette Yozgat’ta yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alırken, Çorum’da yapılan projeler ve çalışmalar hakkında da Vali Mehmet Ali Özkan’a bilgi verdi.

Ziyaret samimi bir ortamda gerçekleşirken, iki vali kamu hizmetlerinde karşılıklı tecrübe paylaşımının önemine dikkat çekti.

Vali Ali Çalgan, nazik ev sahipliği ve misafirperverliği dolayısıyla Vali Mehmet Ali Özkan’a teşekkür etti.

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Muhabir: Haber Merkezi