Memur-Sen Konfederasyonu’na bağlı Eğitim-Bir-Sen’in yıllarca İlçe Başkanlığı görevini yürüten, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Osmancık Şube Başkanı Kazım Sekili (53) hayatını kaybetti.

Osmancık Seki Köyü’nden gelme, Hürrem Akdağ Sekili’nin eşi 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi Türk Dili- Edebiyatı Öğretmeni Kazım Sekili yakalandığı amansız hastalık nedeni ile bir süredir tedavi görüyordu. Kazım Sekili yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı.

Yaşamını eğitim ve kültüre adamış bir kişi olan ve çevresinde oldukça sevilen Kazım Sekili'nin cenazesi bugün öğle namazının ardından Beylerçelebi Camii’nde kılınacak cenaze namazı sonrası Gemici Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlanacak.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.