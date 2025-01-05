Bahçelievler İlkokulu Müdürü Ender Özcan Özçakır, öğretmen Elif Bahçeci ve öğrenciler ile birlikte “Dilimizin Zenginlikleri” projesi kapsamında hazırlanan “İkice Haber” isimli gazeteyi Vali Çalgan’a takdim etti.

Okulda 5 yıldır her yarıyıl sonu çıkarılan ve 10’ncu sayısı yayınlanan gazeteyi inceleyen Vali Çalgan, öğrencilerin çok güzel bir faaliyet gerçekleştirdiklerini belirterek bu örnek çalışmalarından dolayı kendilerini tebrik etti.

Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ve Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Cihan Türkmen’in de eşlik ettiği ziyaret için teşekkür eden Vali Çalgan ayrıca heyete çeşitli hediyeler verdi.

Editör: HABER MERKEZİ