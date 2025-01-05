Çorum'da Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden üç isim AK Parti'ye katıldı.

AK Parti Çorum Merkez İlçe Kongresi’nde partiye katılan isimlere rozet takıldı.

AK Parti’de daha önce Bahçelievler Mahallesi Başkanlığı yapan ve bir süre önce partisinden ayrılarak Yeniden Refah Partisi’ne geçen Ahmet Öz, Ertuğrul Gelgör ve Ercan Erten ile birlikte partiye geri döndü.

YRP’den ayrılarak AK Parti'ye geçen üç isim için özel rozet takma töreni düzenlendi.

Ahmet Öz, Ertuğrul Gelgör ve Ercan Erten’e parti rozetlerini eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı AK Parti MKYK Üyesi Ahmet Arslan, AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı, Oğuzhan Kaya, İl Başkanı Murat Günay ve Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz birlikte taktı.

Editör: Haber Merkezi