Adalet ve Kalkınma Partisi Ordu İl Başkanlığı’nın olağan genel kurulu haftasonu yapılırken, kongreyi önceki dönem Çorum Milletvekili ve AK parti MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan yönetti.

Ordu’da kongreye katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Karadeniz Bölgesi sahil illerini demiryolu ile birbirine bağlayacaklarını açıkladı. Erdoğan, “Karadeniz Sahil Demiryolu Projesi ile Ankara-Karadeniz ve Gürcistan arasında demiryolu ulaşımını sağlamayı planlıyoruz” dedi.

AK Parti Ordu 8. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına gerek genel gerekse yerel seçimlerde verdiği destekten dolayı Ordululara teşekkür ederek başladı.

“Ordu görevini yaptı, şimdi sıra bizde” diyen Erdoğan yatırım müjdeleri de verdi. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. M. Hilmi Güler de Erdoğan'a sıcak cam stüdyolarında hazırlanmış özel dekorlu bir vazo takdim etti.

26. ve 27. Dönem Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan tarafından yönetilen kongrede ORDUSİAD Başkanı İdris Altunel ve iş insanı Kadem Adalı'nın adaylık başvurusu divan tarafından kabul edilmedi. Tek liste ile yapılan kongrede daha önce atanan Selman Altaş başkanlığa seçildi.

Editör: HABER MERKEZİ