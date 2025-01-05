Kış mevsimi ve havaların soğumasıyla beraber, doğal gaz kullanım oranları arttı. Bu yıl havalar önceki yıllara göre erken soğurken, doğal gaz faturaları da cep yakmaya başladı. Yüksek gelen faturaların bir diğer nedeni ise kombisini açmayan veya odalardaki ısıtma peteklerini kapatan komşu olabilir.

"Komşuya dava açılabilir"

Avukat Kenan Demirezen, kombisini açmayarak faturanın yüksek gelmesine neden olan komşuya dava açılabileceğini belirtti.

Avukat Demirezen, “Kişi; gerek doğal gaz yakmamakla, gerek başka şekilde zarar veya rahatsızlık vermek gibi bir durumla karşı karşıya kalırsa, bu zararlarını temin etmek için hukuk yoluna başvurabilir” dedi.

Komşuların kat mülkiyetine uygun hareket etmesi gerektiğini ifade eden Avukat Kenan Demirezen, “Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 18. maddesi, Medeni Kanun’un 2. ve 3. maddelerine atıf yaparak; tüm komşuların, iyi niyet ve dürüstlük kurallarına uygun olarak; kendi dairelerini, kendi kullanım alanlarını, ortak alanları, bu kaidelere uygun olarak kullanılmasını emrediyor. Eğer kiracılar veya o binayı kim kullanıyorsa; ortak alanları, kendi kullanım alanlarını, dairelerini kullanırken bu iyi niyet kurallarına, dürüstlük kurallarına uygun hareket etmezse; diğer komşuların, kullanıcıların zararına olacak şekilde hareket ederse, buna Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 33. maddesi hakimin müdahalesini öngörüyor” şeklinde aktardı.