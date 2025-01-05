Çözüm odaklı belediyecilik anlayışıyla 2023 yılında kurulan ve 7 gün 24 saat hizmet veren çağrı merkezi 2024 yılı içerisinde 157 bin 615 çağrıya cevap verdi. Vatandaşlardan gelen talep, istek ve şikayetlere anında cevap veren Çağrı Merkezi, taleplerin ilgili müdürlüklere yönlendirmesini ve kısa süre içerisinde cevap bulmasını sağladı. Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde yer alan çağrı merkezinin yanı sıra WhatsApp ihbar hattı da vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanıyor. 2019 yılında Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın göreve gelmesinin ardından 2020 yılı başında faaliyetine başlayan WhatsApp ihbar hattı da Çağrı Merkezi gibi 7 gün 24 saat esasına dayalı olarak vatandaşlara hizmet verirken; 2024 yılı içerisinde 51 Bin 420 mesaj aldı. Ani gelişen su kesintileri, sel, kar yağışı gibi olumsuzluklarda vatandaşlara bire bir cevap veren ve çözüm sağlayan WhatsApp ihbar hattına yıl boyunca 8 bin 330 bildirim oluşturuldu. Oluşturulan bildirimler ilgili müdürlüklere havale edilerek takibi de yine Halkla İlişkiler Müdürlüğü personelleri tarafından yapılarak vatandaşlara bilgi akışı sağlandı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın katıldığı mahalle buluşmalarında vatandaşlar WhatsApp hattından duydukları memnuniyeti sık sık dile getirirken Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ise çözüm odaklı belediyecilik anlayışıyla çalışmaların aralıksız devam edeceğini ifade etti.

Öte yandan, Halkla İlişkiler Birimi, Çağrı Merkezi ve WhatsApp iletişim hattı dışında, bin 537 Çorum Belediyesi web sitesi üzerinden, 944 yüz yüze, 172 mobil başvuru, 14 açık kapı ve bin 206 CİMER başvurusu aldı.

Daha önceki yıllarda yeni doğan bebeklere yönelik hediye olarak verilen battaniye içeriği Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın talimatlarıyla 2024 yılı içerisinde değiştirilerek bebek seti olarak dağıtılmaya başlandı. Çorum merkezde ikamet eden ailelerin yeni doğan bebeklerine yönelik verilen Hoş Geldin Bebek Seti 2024 yılı içerisinde bin 257 aileye ulaştı. Çorum Belediyesi internet sitesi üzerinden yapılan başvurularda ekipler ailelerin evlerine giderek paketleri teslim ederken, dileyen aileler ise Gönül Kapısı’na gelerek hediyelerini teslim aldılar.Çorum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerine devam eden Halkla İlişkiler Birimi saha çalışmalarında da ara vermiyor. Vatandaşların sorun ve taleplerini saha çalışmalarıyla toplayan ekipler gelen talep ve sorunları anında müdürlüklere iletiyor.

Editör: İHA AJANS