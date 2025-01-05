Çorum Belediyesi'nin çalışmalarına ve yerel hizmetlerin geliştirilmesine dair istişarelerin yapıldığı ziyaret verimli bir buluşma oldu.

Başkan Aşgın, Ahmet Arslan’a ziyaretleri için teşekkür ederken, yerel yönetimler ve Çorum'un ulaşım altyapısı hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, “Eski Bakanımız Ahmet Arslan'ı ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduk. Çorum’un gelişimine geçmişte katkı sağlayan Bakanımız ile önümüzdeki dönemde kente katkı sağlayacak yeni projeler üzerinde görüşmeler yaptık. Kendisine ziyaretleri için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Ziyaret sırasında, özellikle Çorum’un ulaşım projeleri, altyapı ihtiyaçları ve yerel hizmetlerin güçlendirilmesi konularında önemli başlıklar ele alındı. Başkan Aşgın, bu tür ziyaretlerin Çorum için yeni fırsatlar yaratacağına olan inancını yineledi.

Eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan ise Çorum’da belediye çalışmalarını takdirle izlediğini ifade ederek, “Çorum’un kalkınmasına katkı sağlayacak her türlü projede destek olmaya devam edeceğiz. Başkanımızla verimli bir görüşme gerçekleştirdik” şeklinde konuştu.

Ziyaretin ardından, hem Çorum Belediyesi’nin mevcut projeleri hem de gelecekteki hedefleri hakkında ortak bir vizyon belirlenmesi amacıyla görüşmelerin devam edeceği belirtildi.

Editör: HABER MERKEZİ