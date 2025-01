Böbrek yetmezliği tanısı ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi görürken kısmi felç geçiren Can Yoksul, dün sabah saatlerinde vefat etmişti.

Yaşamını Almanya’da sürdüren Anıl ve Akın Koçak’ın babaları olan Can Yoksul’un cenazesi, bugün saat 14.00’de Hacı Bektaş Veli Vakfı’nda düzenlenen tören sonrası doğum yeri Tolamehmet köyünde sırlandı.

Şahin Polat Dede’nin gülbengleri eşliğinde gerçekleşen ‘Hakka Yürüme Erkanı’na Can Yoksul’un şair ve yazar dostları, siyasi parti yöneticileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, yurt içi ve yurt dışından gelen dava arkadaşları ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Şair Can Yoksul’un Avrupa’da ‘Allı Turnam’ ve ‘Tohum’ dergilerini birlikte çıkardığı yol arkadaşlarından Ali İhsan Sağmen cenaze erkanı sonrası katılımcılara hitaben şunları söyledi.



‘CAN YOKSUL ÇOK İYİ BİR EDEBİYAT İNSANIYDI’

Can Yoksul edebiyattaki adı ile ‘Can’ ve ‘Yoksul’ bir insandı. Yoksulluğu istemeyen, kabul etmeyen ve o yoksulluğu yaratanlara karşı savaşım vermiş bir isim. Ben elli yıldır pratik olarak Can Yoksulla bir arada oldum. ‘Allı Turna’, ‘Yazın’ ve ‘Tohum’ başta olmak üzere birçok dergiyi çıkardı. O iyi bir edebiyat insanı, iyi bir şairdir. Yoksulluğu kendisi istedi zaman zaman. O ilhamını yoksul insanlardan alıyordu. Halkının köylüsünden, işçisinden alıyordu. Yoksulluğu sanki seviyormuş gibi bir havası vardı. Onun için Can Yoksul edebiyatı yoksullar için yaptı diyebiliriz. Avrupada bulunan dostları ona ve herkese sevgilerini selamlarını söyledi.’

Şair Can Yoksul’un cenazesi doğum yeri merkeze bağlı Tolamehmet Köyünde düzenlenen ikinci törenin ardından yüzlerce seveni tarafından köy mezarlığında toprak ananın koynuna sırlandı.

‘ÖĞRETMENLİĞİ BIRAKIP KÖY KOOP’TA YÖNETİCİLİK YAPTI’

Can Yoksul, 1968-78 yılları arasında Çorum köylerinde öğretmenlik yaptıktan sonra köy kalkınma kooperatifi ‘Köy Koop’ta yöneticilik görevi üstlenmişti. Can Yoksul, 7 yıl Çorum Haber’de köşe yazıları yazdı. Okura ulaşan 7 kitabı yayınlandı. Tohum ve Allıturna isimli kültür-sanat dergilerini çıkardı. Avrupa’nın birçok ülkesinde yüzlerce kültürel programa katıldı. Şiirleri de Avrupa’nın dört bir yanına ulaştı.