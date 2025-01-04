

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorum Merkez İlçe Başkanlığı’nın ertelenen 8. Olağan Kongresi bugün büyük bir katılımla gerçekleştirildi.

3 dönemdir AK Parti Merkez İlçe Başkanı olarak görev yapan Erkan Akar’ın süresinin dolmasının ardından AK Parti Genel Merkezi tarafından yapılan istişareler sonucunda Merkez İlçe Başkanlığı görevine getirilen Mustafa Alagöz bu kez seçimle başkanlığa geldi.



AK Parti Çorum Merkez İlçe Başkanlığı’nın olağan genel kurulu Atatürk Spor Salonu’nda büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Belediye Mehter Takımı’nın zafer marşları ile başlayan genel kurula Ulaştırma ve Altyapı eski Bakanı MKYK Üyesi Ahmet Arslan, Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı, Oğuzhan Kaya, İl Başkanı Murat Günay, BBP İl Başkanı Özkan Yandım, MHP Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu, BBP Merkez İlçe Başkanı Koray Tutkun, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Alperen Ocakları İl Başkanı İnan Aktaş, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Ahmet Pehlivan, AK Parti İl, Merkez İlçe, Kadın ve Gençlik Kolları yöneticileri, İlçe Belediye Başkanları, Belediye Meclisi ve İl Genel Meclisi üyeleri, mahalle muhtarları ile delegeler katıldı.

AK Parti Çorum İl Koordinatörü ve Trabzon eski Milletvekili Bahar Ayvazoğlu’nun başkanlığında Abdulbaki Kartancı, Onur Civan, Abdullah Gömeç ve Semra Akyüz Özdağ’ın divan başkanlığına seçilmesinden sonra ise saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. AK Parti Genel Merkezi’nin hazırladığı sinevizyon gösterisinin izlenmesinden sonra ise protokol konuşmaları yapıldı. Kongrede daha sonra Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu; Gelir-gider ve bilanço görüşülerek yönetimin ibrası gerçekleştirildi.

Yeniden Refah Partisi’nden AK Parti’ye katılan Ahmet Öz, Ertuğrul Gelgör ve Ercan Erten’e rozetleri eski Bakan Ahmet Arslan, Milletvekilleri Ahlatcı, Kaya ve İl Başkanı Günay tarafından takılırken son olarak seçimlere geçildi.

Tek liste ile yapılan seçim sonucunda atama ile göreve gelen Mustafa Alagöz, AK Parti Çorum Merkez İlçe Başkanlığı görevine seçilmiş oldu. Buna göre Mustafa Alagöz başkanlığındaki Merkez İlçe Yönetim Kurulu’na da “Abdullah Yalçın, Alper Ceylan, Azmi Bektaş, Cafer Erkoç, Ceyhan Boz Çakal, Fatma Paşaoğlu, Fevzi Şeker, Halim Çatal, Hülya Karataş, İsmail Tekçam, Meftun Koldaş, Mehmet Burak Bayraktar, Mehmet Tepe, Muhammed Özenç, Muhammed Özkese, Muharrem Ölmez, Murat Altınörs, Mustafa Külcü, Mustafa Yetişgen, Mustafa Yiğiter, Neslihan Yenihan, Recep Tayyip Sarıoğlu, Remzi Taha Kadiroğlu, Sevgi Bilgen, Şahin Özbüğrü, Şevket Şakar, Ünal Cevizci, Yunus Erdal ile Zerrin Yalçın” seçildi.

Yedek Yönetim Kurulu üyeliklerine ise “Burhan Balcı, Emre Kol, Selda Demirbağ, Oğuzhan Şengül, Alim Özcan, Ahmet Yılmaz, Hilal Yıldız, Erol Özüyağlı, Şenay Sarıtaş, Ayşegül Kiraz, Ayhan Hallı, Fevzi Çakmak, Cemal Yanmaz, Seval Çıtak ile Ali Çeribaş” getirildi.