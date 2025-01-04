AK Parti Samsun 8. Olağan İl Kongresi, Yaşar Doğu Spor Salonu'nda yapıldı. Kongrenin açılışında AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Yusuf Ziya Yılmaz, Çiğdem Karaaslan, Erkan Kandemir, Hamza Dağ, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse birer konuşma yaptı.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'daki kongre salonuna son günlerce Gassal dizisiyle yeniden ünlenen Ferdi Tayfur'un yazdığı ve Şahin Kendirci'nin seslendirdiği “İçim Yanar” şarkısı ile çıktı. Erdoğan sahneye çıktığında ise “Men dakka dukka, eden bulur”, “Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan” ve “Özgür Filistin İçin Sözümüz Var” pankartları açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına hayatını kaybeden ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'a Fatiha okuduktan sonra başladı.



Kongrede konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Burada şu acı gerçeği de tekrar hatırlatmak istiyorum. Biliyorsunuz biz şehrimize ve ülkemize yaptığımız bütün bu yatırımları muhalefetin takoz siyasetine rağmen gerçekleştirdik. CHP Türkiye'de taş üstüne taş koymadığı gibi sadece ve sadece yapılan işi engellemenin peşinde oldu. İsimler ve yönetimler değişse de CHP'nin hizmet düşmanlığı asla değişmiyor. Şimdi çıkmışlar Çorumla birlikte Samsun'un da beklediği hızlı demir yoluna saldırıyorlar. Vekilleriyle, televizyonlarıyla, gazeteleriyle, sosyal medyadaki tetikçileriyle günlerdir demiryolu projesini eleştiriyorlar, karalıyorlar. Kendileri vatandaşa hizmet etmedikleri gibi bizim de hizmet götürmemizi istemiyorlar. Onca yıl geçti ama ulaştırma yatırımlarının bir ülke için ne manaya geldiğini CHP zihniyeti bir türlü anlamadı. İster kara ister demir ister hava yolu olsun yolun medeniyet olduğunu bir türlü kavrayamadı. Yol demenin ulaşım demek, sanayi, turizm, üretim, ticaret, emniyet ve dünya ile bütünleşmek olduğunu idrak edemediler. Vizyonsuzluk ve tembellik bünyelerine öyle nüfus etmiş ki ‘istemezük' dışında bir kelime bilmiyorlar. Böyle bir siyaset olur mu? Bir de utanmadan hükümeti yolsuzlukla suçluyorlar. Yolsuzluk, hırsızlık arıyorsanız kendinizi fazla yormayın. Konser faturalarına bakın, para kulelerine bakın. Sayın Özel ve şürekası Ankara'dan gazel okumayı bıraksın Samsun'a Çorum'a gelsin hızlı trene neden karşı olduklarını burada anlatsın. Gelsin Samsunlu vatandaşlarımıza izah etsin. Projeyi mutlaka hayata geçireceğiz. Bunlara bakarak projelerimizden geri adım atmayacağız. 293 kilometre uzunluğundaki Samsun-Amasya-Çorum-Kırıkkale Hızlı Demir Yolu Projemizi mutlaka hayata geçireceğiz. Projeyi 120 kilometrelik Kırıkkale-Çorum, 71 kilometrelik Çorum-Merzifon ve 102 kilometrelik Merzifon-Samsun olacak şekilde 3 etapta planladık. Kırıkkale-Çorum kesiminin ihalesini de yılın son gününe yetiştirdik. Proje tamamlandığında Samsun-Ankara arası seyahat süresi 2,5 saate kadar düşecek. Gelemen-Tekkeköy İltisak Hattındaki projedeki çalışmalarda son aşamaya geldik, 2025'te hizmete alacağız. Ayrıca Samsun'dan Sarp'a uzanan Karadeniz Sahil Yolu Projesi ile Ankara ile Karadeniz Bölgesi ve Karadeniz'e sınır olan Gürcistan arasında demiryolu ulaşımı sağlamayı planlıyoruz. Samsun şehir içi tramvay hattı için 2 milyar TL bedelle tramvay araç filosuna ek olarak 10 adet yeni tramvay alacağız. Bu araçların tamamını 2026'ya kadar teslim etmeyi hedefliyoruz. Samsun Şehir Hastanesi'nin raylı sistem bağlantısını sağlayacak tramvay hattını da hayata geçirmeyi planlıyoruz” diye konuştu.