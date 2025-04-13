Çorum Valisi Ali Çalgan, Organize Sanayi Bölgesi’nde treyler, dorse ve römork üretimi yapan Zafer Treyler’i ziyaret etti.

Tesiste incelemelerde bulunan Vali Çalgan, işletme sahipleri Şaban ve Zafer Karkın'dan tesis hakkında bilgi aldı.

Çorum'un sanayisi, üretim gücü, istihdam potansiyeli ve ihracattaki artışıyla dikkat çektiğini belirten Vali Çalgan, “Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren kuruluşlarımız, bu kalkınmanın ve gelişimin en somut göstergelerinden biridir” dedi.

Editör: Haber Merkezi