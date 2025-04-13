Ondokuz Mayıs Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Mutlu tarafından hazırlanan ve “Üniversitelerde E-Atık Politikasının İyileştirilmesi: TR83 Bölgesi Örneği” adlı proje, TÜBİTAK tarafından Cumhuriyetimizin 100. Yılı Özel Çağrısı (1001) kapsamında desteklenmeye değer bulundu.

895.530 liraya bütçeye sahip olan proje, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Hitit Üniversitesi ve Amasya Üniversitesi’ni kapsıyor.

Hitit Üniversitesi'nden Doç. Dr. Ayşen Satır Reyhan'ın araştırmacı olarak yer aldığı projede, üniversitelerin elektronik atık politikalarındaki sorunlar tespit edilip, çözüm önerileri geliştirilmesi hedefleniyor.

Proje kapsamında, yerel üniversitelerden, belediyelerden ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüklerinden toplam 77 kişiyle görüşmeler yapılacak. Ayrıca, e-atık mevzuatları ve idari raporlar incelenerek, e-atıkların taşınması ve depolanmasına dair süreçler gözlemlenecek. Proje, 12 ay sürecek olup, sonunda çeşitli bilimsel yayınlar ve bir sonuç raporu hazırlanacak. Bu rapor, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (ÇŞİDB), Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Türkiye Çevre Ajansı ile TR83 Bölgesi’ndeki üniversitelere gönderilerek, e-atık yönetimiyle ilgili kapsamlı bir gündem oluşturulmasına katkı sağlanacak.

Editör: HABER MERKEZİ