İl Genel Meclisi AK Parti Grubu, tüm üyeleriyle Kızılay’a kan bağışında bulundu.

İl Genel Meclisi Nisan ayı toplantısı öncesinde Kadeş Barış Meydanı’nda Kızılay standında kan bağışında bulunan AK Partili üyeleri vatandaşlara örnek bir davranış sergiledi.

Kızılay’ın önemli bir yardım kuruluşu olduğunu vurgulayan İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur, “Her duyarlı vatandaşımız gibi bizler de AK Parti Grubumuz ile Kızılay’ımıza kan bağışında bulunduk. Çorum’umuzun simge meydanı olan Kadeş Barış Meydanı’nda kurulan stantta İl Genel Meclisi AK Parti grubu üyelerimizle birlikte kan bağışında bulunarak, örnek teşkil etmesini istedik. Her vatandaşımızı bu önemli kuruluşumuza kan vermeye ve destek vermeye davet ediyoruz” dedi.

Editör: KEMAL YOLYAPAR