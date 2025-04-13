Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Millî Eğitim Bakanlığı’nın “Dilimizin Zenginlikleri” projesi kapsamında, ilkokuldan liseye kadar tüm kademeleri kapsayan “İl Geneli Video Yarışması” düzenlendi. Bu yıl “Sözlük Özgürlüktür” teması altında düzenlenen yarışma, öğrencilerin Türkçeye olan ilgisini artırmayı ve dilimizin zenginliğini gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlıyor.

Yarışma ile öğrencilerin kelime hazinelerinin geliştirilmesi, anlama ve anlatım becerilerinin artırılması, kültürel dil varlıklarımızın fark edilmesi ve okuyan, düşünen, kendini ifade edebilen bireylerin yetişmesine katkı sunulması hedefleniyor. Ayrıca öğrencilerin özgüven kazanması, sosyal gelişimlerinin desteklenmesi ve potansiyellerini ortaya koyabilecekleri bir ortamın oluşturulması da yarışmanın temel amaçları arasında yer alıyor.

Yarışmaya, Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı resmi ve özel tüm ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri katılabilecek.

İlkokul ve ortaokul seviyesindeki öğrenciler, “memleket, okul, çocuk” gibi temalara sahip şiirlerden seçtikleri birini ezberleyip okuyarak video çekecekler.

Lise öğrencileri ise, öğretim programlarına uygun olarak edebiyat öğretmenleri tarafından önerilen, beyit nazım birimiyle yazılmış şiirlerden birini ezberleyip seslendirecek.

Katılım için son başvuru tarihi 21 Nisan 2025 Pazartesi olarak açıklandı.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ