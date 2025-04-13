Sağlık Bakanlığı tarafından halk sağlığını güçlendirmek ve bireylerin sağlıklı yaşam alışkanlıklarını artırmak amacıyla geliştirilen “Sağlıklı Hayat Akademisi (SAHA)” Projesi, “Sağlıklı Hayat İçin SAHA’dayız” sloganıyla Çorum’da da hayata geçirildi.

Sağlıklı yaşam tarzını teşvik etmeyi ve birinci basamak sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmayı hedefleyen proje, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nun katılımıyla 81 ilde eş zamanlı olarak başlatıldı. Çevrim içi olarak gerçekleştirilen açılış töreninde, 543 kurum ve merkezde kurulan 567 sınıfta yaklaşık 7 bin danışan ile eğitim süreci başlatıldı.

Çorum İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde; 1 No’lu SHM, 2 No’lu Gazi SHM, Sungurlu SHM, 3 No’lu Ulukavak SHM ve Bayat İlçesi Toplum Sağlığı Merkezi olmak üzere toplam 5 sınıf ile projeye dahil olan Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM), yeni katılımcılarını bekliyor.

Proje kapsamında; katılımcılara kronik hastalıkların önlenmesi için yaşam tarzı değişikliklerine yönelik danışmanlık hizmeti sunulacak, kanser taramaları yapılacak, bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık artırılacak ve ihtiyaç duyan bireylere gerekli destek sağlanacak. Ayrıca, aile hekimliği sistemiyle entegre çalışılarak sağlık hizmetleri daha etkili ve erişilebilir hale getirilecek.

“Koruyan Sağlık” modeliyle yürütülen SAHA Projesi kapsamında; diyetisyenlik, fizyoterapi, psiko-sosyal destek ve çocuk gelişimi alanlarında verilen hizmetler ile toplumun genel sağlık düzeyinin yükseltilmesi amaçlanıyor. Bunun yanı sıra, tütün ve diğer bağımlılık yapıcı maddelerle mücadele, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının kazandırılması, obeziteyle mücadele, ruh sağlığının korunması ve sağlıklı yaş alma gibi pek çok konuda topluma rehberlik edilecek.

Editör: SELDA FINDIK