Törene Vali Yardımcısı Muhammed Gürbüz, İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin, Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir ve çok sayıda üretici katıldı.

Törende konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin, projenin hem nadas alanlarını üretime kazandırmayı hem de su tüketimi az olan ürünlere öncelik vererek iklim değişikliğine karşı tarımsal sürdürülebilirliği artırmayı hedeflediğini söyledi.

Göktekin, “Toplam maliyeti yaklaşık 9 milyon TL olan bu proje kapsamında 1.633 çiftçimize 81 ton nohut tohumu, 770 çiftçimize ise ayçiçeği tohumu teslim ettik.” dedi.

ÇORUM TÜRKİYE’DE 6. SIRADA

Çorum’un tarımsal potansiyeline dikkat çeken Göktekin, “İlimizde toplam 551.313 hektar tarım arazisi bulunmakta olup bunun 414.812 hektarında tahıl ve diğer bitkisel ürünlerin üretimi yapılmaktadır. 2024 yılı itibarıyla 25.096 hektar alanda 35.319 ton nohut, 46.959 hektar alanda ise 97.088 ton ayçiçeği üretimi gerçekleştirilmiştir. Bu verilerle Türkiye genelinde 6. sıradayız” ifadelerini kullandı.

Küresel ısınma ve kuraklık gibi iklimsel tehditler karşısında su tüketimi az olan ürünlere öncelik vermenin büyük önem taşıdığını belirten Göktekin, “TAKE projesi ile nadas alanlarını üretime kazandırmayı, kuru tarım arazilerini değerlendirmeyi ve su kaynaklarını daha verimli kullanmayı hedefliyoruz” dedi.

Göktekin, projeye verdikleri desteğin süreceğini vurgulayarak, “Bundan sonraki süreçte de çiftçimizin talepleri doğrultusunda, devletimizin destekleriyle tarımımızı geliştirmeye devam edeceğiz. Teslim ettiğimiz tohumların üreticilerimize hayırlı olmasını, bol ve bereketli kazançlar getirmesini temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Editör: Haber Merkezi