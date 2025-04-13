Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, dönercilerden numune alarak asgari teknik ve hijyenik koşullara uygun olup olmadığına baktı.

İl Müdürlüğü'nden yapılana açıklamada, “İlimiz genelinde kıyma, yaprak, karışık döner ile kanatlı eti döneri satan toplu tüketim işletmeleri, asgari teknik ve hijyenik koşullara uygunluk açısından İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz kontrol görevlileri tarafından düzenli olarak denetlenmektedir.

Yapılan denetimlerde mevzuata aykırı durumlar tespit edilmesi halinde, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında gerekli idari işlemler titizlikle uygulanmaktadır.

Amacımız, vatandaşlarımızın güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlamaktır” denildi.

Editör: HABER MERKEZİ