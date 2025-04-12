Geçtiğimiz haftalarda, yapılan denetimin ardından domateslerini çöpe döküp bu anları sosyal medyada paylaşan pazarcıların pazar içindeki satış yerleri, 27/D maddesi (Piyasada darlık oluşturmak, fiyatların yükselmesine sebebiyet vermek veya fiyatların düşmesine engel olmak için malları belirli ellerde toplayanların, satıştan kaçınanların, stoklayanların, yok edenlerin, bu amaçla propaganda yapanların veya benzeri davranışlarda bulunanların tahsislerinin iptaline belediye encümenince karar verilir.) uyarınca alınan Belediye Encümeni kararıyla iptal edildi.

Semt pazarı içerisinde yer alan yerinin iptal edildiği ile ilgili pazar esnafına tebligat yapılmasının ardından, tezgâhların olduğu bölüm ise Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından daimi olarak kapatıldı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Zabıta Müdürü İrfan Göyhan vatandaşların güvenli gıda tüketmeleri için çalışmaların aralıksız olarak sürdürüleceğini ifade etti. Göyhan “Geçtiğimiz haftalarda domateslerini çöpe döken ve bu görüntüleri sosyal medyada yayınlayan pazarcı esnaflarının yerleri Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğin 27/d hükmüne istinaden Belediye Encümeni kararı ile iptal edildi. Vatandaşlarımızın güvenli gıda tüketmesi için denetimlerimize ara vermeden devam edeceğiz. Semt pazarlarımızda da vatandaşlarımızın kandırılmasına asla müsaade etmeyeceğiz” dedi.

Editör: HABER MERKEZİ