Çorum Valisi Sayın Ali Çalgan, TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin ilimizdeki il başkanlıklarını ziyaretlerini sürdürüyor.

Vali Çalgan önceki gün AK Parti, MHP ve CHP İl Başkanlıkları’na iadeyi ziyarette bulunarak partilerin yerel temsilcileriyle bir araya gelmişti. Vali Çalgan daha sonra ise TBMM’de grubu bulunan partilerden İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız ve yönetimi ile Saadet Partisi İl Başkanı Faruk Cıdık ve yönetimini ziyaret etti.

Ziyaretlerde, Vali Çalgan, ilimizdeki siyasi atmosferi değerlendirdi, karşılıklı görüş alışverişinde bulunarak yerel yönetim ve işbirliği konularında fikir alışverişinde bulundu. Ziyaretlerin ardından Vali Çalgan, İYİ Parti ve SP yöneticilerine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.

İYİ Parti İl Başkanı Yıldız ve Saadet Partisi İl Başkanı Cıdık da, ziyaretlerin, siyasi diyalog ve işbirliğini güçlendireceğini belirterek, Vali Çalgan’a ziyaretinden ötürü teşekkürlerini iletti.

Editör: SELDA FINDIK