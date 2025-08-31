Çorum Valisi Ali Çalgan, İl Müftülüğünü ziyaret ederek kurumun faaliyetleri hakkında bilgi aldı. İl Müftüsü Şahin Yıldırım’ın sunduğu brifingde, vatandaşlara yönelik dini hizmetlerin yanı sıra sosyal ve eğitim alanındaki çalışmalar ele alındı.

Vali Çalgan, ziyarette yaptığı değerlendirmede müftülüğün çalışmalarının toplumun manevî değerlerine önemli katkılar sunduğunu belirtti. “Bu hizmetlerin güçlenerek devam etmesi en büyük temennimizdir” diyen Vali, emeği geçenlere teşekkür etti.

Ziyarete Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz da katıldı.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ