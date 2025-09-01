Saadet Partisi Çorum İl Teşkilatı’nın Ağustos ayı İl Divan Toplantısı gerçekleştirildi.

Turgut Özal Konferans Salonu’nda Pazar akşamı, Saadet Partisi İl Başkanı Şuayb Sarı’nın riyasetinde düzenlenen divan toplantısında, teşkilat çalışmaları değerlendirildi.

Toplantıya; Saadet Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman, İl Müfettişi Faruk Cıdık ve Merkez İlçe Başkanı Osman Savurgan’ın yanı sıra ilçe ve birim başkanları ile çok sayıda teşkilat mensubu katıldı.

İl Başkanı Şuayb Sarı’nın açış konuşmasının ardından kürsüye gelen Saadet Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman, 2025’in ilk 7 ayında bütçe açığının 1 trilyon lirayı aştığına dikkat çekerek, yine bu dönemde 1 trilyon 250 milyar liranın faize ödendiğini vurguladı.

42 milyon insanın bankalara borçlu olduğunu belirten Karaman, borçlarını ödeyemeyenlerin sayısında artış olduğunu dile getirerek, 4 milyon 143 bin kişinin bu nedenle kara listede olduğunu ve 24 milyon icra dosyası bulunduğunu açıkladı.

“40 GEMİ, GAZZE İÇİN YOLA ÇIKTI”

Konuşmasının ikinci bölümünde Gazze’deki Siyonist soykırımına değinen ve AKP iktidarının bu konuda adım atmamasını eleştiren Milletvekili Karaman, “Savunma sanayii ile övünenler Ukrayna’ya yardım ederken, soykırımın başladığı 7 Ekim 2023’ten bugüne ne yazık ki Gazze’ye bir tane silah veya SİHA vermedi.” dedi.

“GAZZE FİLOSUNA YAPILACAK EN KÜÇÜK BİR

SALDIRI, TÜRKİYE’YE YAPILMIŞ SAYILMALI!”

İktidarın harekete geçmesi için, Meclis’te birçok girişimde bulunduklarını ancak bütün hepsinin “AK Parti ve MHP oylarıyla” reddedildiğini anımsatan Mehmet Karaman, “Fakat biz yine de yılmadık. İşte son olarak 57 ülkeden ve her milletten yüzlerce insanın bulunduğu Uluslararası Sumud Filosu’na en büyük desteği Milli Görüş Hareketi olarak yine biz verdik. Anadolu Gençlik Derneği öncülüğünde satın alınan 40 gemi, Necmettin Erbakan Özgürlük Filosu olarak bugün (31 Ağustos Pazar), saat 16.00 itibarıyla İspanya’dan Gazze’ye hareket etti. Üç milletvekili ise bu gemilere Tunus’tan binecek. İşte bu noktada, bu gemilerin ülkemizden kalkışına izin vermeyen iktidardan tek bir isteğimiz var. Siyonist İsrail ablukasını delmek amacıyla yola çıkan bu gemilere yönelik olası bir en küçük saldırının, Türkiye’ye yapılmış sayılacağı, uluslararası kamuoyuna hemen ilân edilmelidir. Dileğimiz, bu filonun sağ salim Gazze’ye ulaşmasıdır.” şeklinde konuştu.

