Çorum Valisi Ali Çalgan, İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret ederek 2025-2026 eğitim-öğretim yılı hazırlıkları ve yürütülen projeler hakkında bilgi aldı. İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ve şube müdürlerinin katıldığı toplantıda, yeni döneme ilişkin planlamalar masaya yatırıldı.

Ziyarette yaptığı açıklamada eğitim camiasının önemine dikkat çeken Vali Çalgan, “Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi hayata hazırlayan eğitim ordumuzun ilimizdeki en üst teşkilatında bulunmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Çocuklarımıza ve gençlerimize milli ve manevi değerlerimizi öğretirken aynı zamanda çağın gerekli kıldığı bilimsel ve teknik bilgilerle onları yetiştiren eğitim ordumuzun idareci ve öğretmenlerine teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Ziyarette Vali Yardımcısı Yeliz Mercan da yer aldı.

