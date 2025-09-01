Çorum Barosu Başkanı Av. Turan Kalıpcı, yeni adli yıl dolayısıyla yaptığı açıklamada hukuk devletinin bağımsız yargı ve özgür savunmayla ayakta kalabileceğini vurguladı. Kalıpcı, avukatların ekonomik ve mesleki sorunlarına dikkat çekerek, yargıya güvenin toplum barışı için hayati olduğunu söyledi.

Yeni adli yılın başlaması dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Çorum Barosu Başkanı Av. Turan Kalıpcı, savunma makamının önemine ve avukatların karşılaştığı zorluklara dikkat çekti. Hukuk devletinin ancak bağımsız yargı ve özgür bir savunma makamıyla var olabileceğini belirten Kalıpcı, “Adalete duyulan güvensizlik doğrudan toplumsal barışı tehdit etmektedir” dedi.

Avukatların yalnızca mesleklerini icra ederken değil, ağırlaşan ekonomik koşullar ve fiili saldırılar nedeniyle de varoluş mücadelesi verdiğini ifade eden Kalıpcı, “Avukatların ekonomik ve mesleki güvenceden yoksun bırakılması, savunmayı işlevsiz hâle getirmekte ve adil yargılanma hakkını imkânsızlaştırmaktadır” şeklinde konuştu.

Kalıpcı ayrıca hukuk fakültelerinin kontrolsüz şekilde açılmasının mesleğin geleceğini tehdit ettiğini söyledi. Devlet üniversitelerinde kontenjan azaltılmasını olumlu bulduklarını belirten Kalıpcı, vakıf üniversitelerinde de aynı adımların atılması gerektiğini dile getirdi.

23 Ocak 2025’te açıklanan 2025–2029 Yargı Reformu Stratejisi’ne de değinen Kalıpcı, serbest avukatların iş alanlarının genişletilmesi, kamu avukatlarının özlük haklarının düzenlenmesi, stajyer avukatların desteklenmesi ve zorunlu müdafilik ödemelerinin artırılmasının kritik önemde olduğunu hatırlattı.

Toplumda hukuka güvenin yeniden tesis edilmesi gerektiğini belirten Kalıpcı, “Bu yalnızca yeni yasalarla değil, Anayasa ve mevcut yasaların eksiksiz uygulanmasıyla mümkündür” ifadelerini kullandı.

Kalıpcı, sözlerini Atatürk’ün “Adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin, devlet halinde varlığı kabul olunmaz” sözünü hatırlatarak tamamladı ve yeni adli yılın bağımsız yargının güçlendiği, baroların özerkliğinin güvence altına alındığı bir yıl olmasını diledi.

Muhabir: SELDA FINDIK