Ülke genelindeki denizlerde balıkların sağlıklı üremesi için başlayan av yasağı 1 Eylül itibarıyla sona erdi. Av yasağının kalkmasını heyecanla bekleyen balıkçılar, "Vira Bismillah" diyerek denize açıldı. Samsun’da av sezonu için Canik ilçesinde bulunan balıkçı barınağında protokol üyelerinin katılımıyla tören düzenlendi. Açılış töreninde Samsun Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları ekibi horon gösterisi yaptı. Ardından havai fişek gösterisi gerçekleştirildi. Protokol ve balıkçılar birlikte dua ederek bereketli bir sezon diledi.

Samsun Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Atıf Malkoç, "Bu sene deniz iyi görünüyor. Umutluyuz. Devlete ve millete hayırlı olsun" dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz ise yaptığı konuşmasında, "Balıkçı filomuz oldukça güçlü. 633 farklı boylarda balıkçı gemimiz var. Bu gemilerin 131 tanesi iç sularda, 502 tanesi de denizde görev yapmakta. Toplamda 633 tane balıkçı gemimiz var. Gemilerden 185 tanesi de 12 metre boyun üzerinde olup, trol avcılığı ve gırgır tekneleri ile avcılık yapmaktalar" diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Erdal Üstündağ, "2024 yılında ülkemizde toplam 933 bin ton su ürünleri üretimi gerçekleştirilmiş, bunun 356 bin tonu denizlerde ve iç sularda avcılık yoluyla yapılmıştır. Ayrıca ihracatımız da son yıllarda dikkat çekici biçimde artmaktadır. 2024 yılında 2 milyar doların üzerinde ihracat yapılmıştır. Sektörümüz doğrudan ve dolaylı olarak en az 250 bin kişiye istihdam sağlamaktadır" ifadelerini kullandı.

AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı ise, "Biz ovalara sahibiz. Bafra Ovası, Çarşamba Ovası, Vezirköprü Ovası. Aslında buna bir de Karadeniz’i eklemek lazım. Karadeniz ovası. Bereketiyle deniz ürünlerinin her çeşidiyle bunları bizlere sunan Karadeniz ovası" dedi.

Törene ayrıca Samsun Vali Yardımcısı Mehmet Fikret Çavuş, Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Soğuk, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Tekkeköy Kaymakamı Enver Hakan Zengince, Sahil Güvenlik Orta Karadeniz Grup Komutanı Binbaşı Barış Kaya, Samsun Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Yıldız, Deniz Ticaret Odası Başkanı İskender Yağız katıldı.

Muhabir: İHA AJANS