CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Kamu Çerçeve Protokolü’ne dahil edilmediği için Türkiye genelinde greve çıkan 10 bin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın grevine destek vermek amacıyla Çorum SYDV’yi ziyaret etti.

Vakıf Müdürü Zekariya Doğan’dan bilgi alarak grevdeki işçilere destek ve dayanışma mesajlarını ileten Tahtasız, SYDV çalışanlarının, “Kamu Çerçeve Protokolü’ne dâhil edilmek istendiğini, üvey evlat muamelesi görmek istemediklerini, hukuki statülerinin 4-D olarak tanınmasını istediklerini, maaşlarının merkezden ödenmesini, sendika ücretlerinden yemek, yol vb. kesinti yapılmamasını istediklerini, maaşlarının iyileştirilmesini, sosyal ve özlük haklarının düzeltilmesini” istediklerini belirtti.

Muhabir: Haber Merkezi