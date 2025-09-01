AK Partili eski vekil Şamil Tayyar, emlak vergisindeki arsa rayiç bedellerinin astronomik ölçüde artırılmasına tepki gösterdi. Tayyar, bu durumun vatandaş nezdinde tepki çektiğini belirterek, AK Partili belediyeleri ayrı tutmadan hükümeti uyardı. Tayyar, “Belediyeler bu haltı yese de sonuçları genel siyaseti etkileyecek, toplumsal huzuru bozacak niteliktedir” dedi. Tayyar, bu konuda muhalefetin sessizliğine de dikkat çekti.

Tayyar’ın X hesabından yaptığı paylaşım, şöyle:

“Rayiç bedel sorunu giderek büyüyor, yarından itibaren mahkemelere iptal başvuruları yağacak.

1/7 Eylül tarihleri arasında davaların açılması gerekiyormuş, hatırlatalım.

Peki bu krizin sorumlusu kim?

Cevabı en çok merak edilen bir soru da bu.

Emlak vergisi, arsa metrekare birim değerleri ve inşaat maliyet bedelleri esas alınarak 4 yılda bir hesaplanıyor, ayrıca her yıl değerleme oranının yarısı kadar arttırılıyor.

Emlak vergisi tümüyle belediyeler tarafından tahsil ediliyor.

Maliye, Tapu, Belediye, Sanayi ve Ticaret Odası temsilcilerinin yer aldığı takdir komisyonu nihai kararı verirken, belediyeler nezdinde kurulan takdir komisyonunun belirlediği arsa metrekare birim değerlerini esas alıyor.

Yani.

Hangi sokakta, hangi caddede arsa bedeli nedir, ilgili belediye belirliyor.

Yüzde 2 bine varan fahiş artışların asli müsebbibi belediyelerdir.

Belediyeler bu haltı yese de sonuçları genel siyaseti etkileyecek, toplumsal huzuru bozacak niteliktedir.

Hükümetin soruna el atarak, rayiç bedellerindeki fahiş artışı önleyecek yasal düzenleme çıkarması gerekir diye düşünüyorum.

Umarım, yapar.”