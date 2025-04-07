Çorum Valisi Ali Çalgan, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, avukatların hukuk sisteminin önemli bir parçası olduğuna vurgu yaptı.

Vali Ali Çalgan, mesajında: “Hukukun üstünlüğü ve adaletin tecellisi için mücadele eden, adil yargılanma ilkesinin güvencesi, yargılamanın vazgeçilmez unsuru, hak ve adaletin savunucuları tüm avukatlarımızın 5 Nisan Avukatlar Gününü kutluyor, mesleki hayatlarında başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Vali Çalgan, avukatların, toplumun adaletin sağlanmasındaki rolünü ve önemini bir kez daha hatırlatarak, onların bu kutsal meslekleri aracılığıyla, ülkemizdeki hukuk düzeninin korunmasına büyük katkı sağladıklarını belirtti.

5 Nisan, her yıl ülke genelinde Avukatlar Günü olarak kutlanmakta ve avukatların mesleklerine duyulan saygıyı ifade etmek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlenmekte…

Editör: SELDA FINDIK