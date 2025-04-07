Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik bölümü tarafından bir konferans düzenlendi. Matematik Bölümü Öğr. Gör. Dr. Şule Şahin, “Matematiksel ve Hesaplamalı Modellerin Teknolojik Kalkınmadaki Önemi” konulu konferansın bugün yapılacağını açıkladı.

İTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Mühendisliği Öğretim Üyesi hemşehrimiz Prof. Dr. Ahmet Duran’ın konuşmacı olarak katılacağı konferans saat 13.00’de HİTÜ Meslek Yüksekokulu Kampüsü Ethem Erkoç Konferans Salonu’nda başlayacak.

Bilim ve matematiğe ilgi duyan herkes konferansa davet edildi.

Editör: KEMAL YOLYAPAR