Ülkemizde, gazetecilere sosyal ve ekonomik haklar sağlayan ve Türk basınında bir dönüm noktası olan 212 sayılı yasanın, 10 Ocak 1961 yılında kabul edilmesiyle birlikte, her yıl 10 Ocak tarihinin “Çalışan Gazeteciler Günü” olarak kutlandığını hatırlatan Vali Ali Çalgan, “Gazeteciler, kamuoyunu aydınlatmak için günün her saatinde haber peşinde koşarak zor şartlar altında ve sorumluluk duygusu içinde toplumumuzu gelişen olaylar karşısında aydınlatırken diğer taraftan da vatandaşımızın talep ve beklentilerini yansıtarak önemli bir kamu görevini yerine getirmektedir” dedi.

Yayınladığı mesajda milletimizin sesi, vicdanı olan, basın meslek ilkelerine bağlı, kişilik haklarına saygı göstererek kamuoyunun bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesinde büyük rol üstlenen basın mensuplarının temsilcisi oldukları gazetecilik mesleğinin kamuoyu nezdinde güvenilirliğini ve itibarını artırdığını vurgulayan Vali Çalgan şu görüşlere yer verdi; “Ülkemizin ve şehrimizin sorunlarını kamuoyuna aktararak olaylardan bilgi sahibi olmamızı sağlayan basın mensuplarının yorum ve görüşleri, çalışmalarımızda bizlere önemli faydalar sağlamaktadır.

İletişim ve haberleşme alanlarında yaşanan hızlı gelişim ile birlikte, görsel ve yazılı medyanın yanında sosyal medya olarak nitelenen anlık haberleşme ve bilgi paylaşım ağlarının etkinliğinin günden güne arttığı günümüzde, gazetecilerimizin üzerine düşen sorumluluk her zamankinden daha fazladır.

Bu duygu ve düşüncelerle, bu zor görevi tarafsız, objektif ve basın ahlâk esaslarına bağlı bir şekilde yerine getiren tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.”

