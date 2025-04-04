*** Duayen gazeteci Mehmet Yolyapar, Umut Radyo Genel Yayın Yönetmeni Meltem Danışman Çınar’la birlikte hazırlayıp sundukları “Çorum Güncesi” programında, ülkemizin şu aşamada, her şeyden daha fazla normalleşmeye ihtiyacının olduğunu belirterek, “Bu gerilim ve kutuplaşma, daha fazla sürdürülebilir değil. Demokrasi, hukuk, adalet, insan hakları, millet iradesi tahrip edilerek, aslında ülkemiz sonu belirsiz karanlıklara doğru sürükleniyor.” dedi.

*** Meltem Danışman Çınar’ın sorusu üzerine, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasını yetkisiz bir kurula iptal ettirmenin akılla, iz’anla bağdaşır bir durum olmadığını, bu hukuksuzluğun er-geç yargıdan döneceğine inandığını belirten Mehmet Yolyapar, “Gizli tanıklarla ortaya atılan yolsuzluk ithamlarına ise yandaşlar ve troller dışında kimse inanmıyor. Zira, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde her an yüzlerce müfettiş olduğunu ve yapılan tüm işlemleri didik didik ettiklerini herkes biliyor. Üstelik, görevden affını istemek zorunda bırakılan iktidar partisi belediye başkanları hakkında herhangi bir işlem yapıldığını duyan da olmadı.” diye konuştu.

*** Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından insanların hukuk ve adalet arayışı içinde meydanları doldurduğunu, Saraçhane sürecinde Özgür Özel’in de liderlik vasfını kanıtladığını anlatan Yolyapar, sözlerini şöyle sürdürdü:

*** “Meydanda bir milyon insan toplanmış, anayasal hakkını kullanıyor, ama bir takım medya organları, bu devasa haberi görmezden geliyor. Bu medya organlarının da sahibi olan iktidara yakın bir takım sermaye gruplarının ürünlerini almama yönündeki çağrıların da bu noktadan kaynaklandığını gördük. Gerçekten, bir milyonluk bir gösteriyi görmemek, demokrasiyle de, halkın haber alma hakkıyla da, gazeteciliğin namusuyla da bağdaşmaz.”

*** “Çorum’da da çok büyük kalabalıklar yürüdü, Kadeş Meydanı’nda yapılan konuşmalardan sonra da halk sessizce dağıldı. Ben bizzat gözlemledim; polisler korteji sadece izlediler ve güvenlik önlemini alıp demokratik bir hakkın kullanılmasına kolaylık sağlamış oldular. Bu nedenle, Çorum Valisi’ne, Emniyet Müdürü’ne, İl Jandarma Komutanı’na, tüm istihbarat birimlerinin yöneticilerine ve güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum.”

*** “Bu gibi toplumsal olaylarda, kitle içinden olduğu gibi güvenliği sağlamakla görevli olanlar arasından da provokatörler çıkabilir. Bizim güvenlik görevlilerimiz ezici çoğunluğuyla sağduyuludur, sorumluluk bilincine sahiptir, ama içlerinden siyaseten tahrik edilenler de çıkabilir. Yanlış emirler almış olabilirler. Maalesef gencecik üniversite öğrencilerimizin bayramı hapiste geçirmiş olmaları hepimizin yüreğini sızlatmıştır. Hangi siyasi görüşte olurlarsa olsunlar, onlar bizim gençlerimiz. Ülkemizin geleceği onlar. Onları susturmaya, enerjilerini yok etmeye çalışmak yerine, memleket meselelerine gösterdikleri duyarlılığı takdir etmemiz gerekir.”

*** Meltem Danışman Çınar’ın sorusu üzerine, Çorum Barosu Başkanı Turan Kalıpçı’nın hukuk adına çıkışını çok değerli bulduğunu da belirten Mehmet Yolyapar, ülke gündemine taşınan Çorum’daki “pazarcı” olayını ise şöyle yorumladı:

*** “ÇORUM HABER, ağabeyimin Kubbeli Caddesi’ndeki konfeksiyon dükkanının asma katında esnaf gazetesi olarak yayın hayatına başlamıştır. Kırk yıldır da esnafın, iş dünyasının hep yanında olmuştur. Ama bu olayda, bir kısım pazarcı kardeşlerimi haklı bulamıyorum. Markette ürün seçebiliyorsunuz, ama pazarda seçemiyorsunuz. Manavlardan kalan sebze-meyveler tezgahın altına konuluyor, poşetin içine yarı yarıya bunlar dolduruluyor. Vatandaş, eve gittiği zaman neye uğradığını şaşırıyor. Dürüst, namuslu pazarcılarımızı tenzih ediyorum, kâr uğruna vatandaşın hakkını yiyen sözde meslektaşlarına, önce onlar karşı çıkmalılar.”