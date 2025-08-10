Çorum Sivil Toplum Gönüllüleri Derneği Başkanı İlhan Kılıç, “El Ele Gönüller, Güçlü Köyler” projesi hakkında bilgi vermek üzere Çorum Valisi Ali Çalgan’ı makamında ziyaret etti.

Vali Ali Çalgan, proje detaylarını dinleyerek, kırsal kalkınma ve toplumsal dayanışmayı hedefleyen çalışmalara yönelik değerlendirmelerde bulundu.

İlhan Kılıç ise projenin köylerde sosyal dayanışmayı güçlendirmeyi, altyapı ve yaşam kalitesini artırmayı amaçladığını belirtti. Ziyaret, karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.

PROJE ONAYLANDI

Bilindiği gibi ÇOSTOG’un hazırladığı İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne sunulan “El Ele Gönüller, Güçlü Köyler” Projesi onaylanmış, hazırlanan protokolü de Vali Vali Yardımcısı Yeliz Mercan ile ÇOSTOG Başkanı İlhan Kılıç imzalamıştı.

Proje kapsamında merkeze bağlı köylerde mezarlıkların otlardan temizlenmesi, haşerelere karşı ilaçlanması, bakım ve onarımı, mezarlıklara direk ve Türk bayrağı dikilmesi, ibadethanelerin temizliği hedefleniyor. Ayrıca proje kapsamında köylerde “Yaz Sineması Şenliği” organize edilecek.

