Çorum’un “Yaşayan İnsan Hazinesi”, Metal Sanatçısı Hasan Tuluk, Vali Ali Çalgan’ı makamında ziyaret ederek, Hattuşa’nın UNESCO Dünya Miras Listesi’ne kabul edilişinin 40. yılı kapsamında, Boğazkale’de düzenlenen ve bin yıllık bir gelenek olan “Çiğdem Aşı ve Geleneksel Çocuk Oyunları” etkinliğine verdiği destekten dolayı teşekkürlerini sundu.

Bu etkinliğin, yarım asırlık sanat yaşamının en büyük mutluluklarından biri olduğunu belirten Tuluk, 13 yıldır sürdürdüğü geleneğin Hitit Başkenti’nde hayat bulmasında Vali Çalgan’ın büyük katkısının olduğunu dile getirdi.

vali Çalgan da, “Boğazkale’de yankılanan çocuk sesleri ve kaynayan Çiğdem Aşı, sadece bir etkinlik değil; bin yıllık bir hafızanın tazelenmesidir. Tarihi mirasımızı tanıtmak ve bu topraklara ait değerleri diri tutmak bizim en öncelikli görevimizdir.” ifadesini kullandı.