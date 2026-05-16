Görme engelli eğitimci Harun Çıplak, “Yüreğimdeki Yankılar” isimli şiir kitabını, “Engelliler Haftası” nedeniyle kamuoyu ile paylaştı.

1988 Osmancık doğumlu olan Harun Çıplak, 2012 yılında Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. 2013 yılında Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nün 13-18 yaş Çocuk Evleri Sitesi’nde memuriyete başladı. 2017’den beri de Çorum Çocuk Evleri Sitesi’nde görevini sürdürüyor.

Çocukluk yıllarından beri edebiyata ilgisi olan Harun Çıplak, öğrencilerine rehberlik yapıyor ve şiir kitabıyla da duygularını şiirseverlerle paylaşmaya yönelmiş bulunuyor.