Dr. Rifat Patır öncelikle çok iyi bir insandır.

Bir insanın bu kadar sevilmesi, kendisine bu kadar saygı duyulması tesadüf değildir. Mütevazıdır, hatır gönül bilir, insanları sever, hastalarına değer verir, yoktan yoksulluktan anlar, fakir babasıdır, insanlara ,yaşadığı kente hep fayda üretmiştir.

Hekimlik yaptığı süre içerisinde Türkiye’nin her yerinde şifa dağıtmış Çorumluların Rifat ağbisi, Rifat amcası olmuştur. Yaşlı-genç herkesin gönlüne girmek öyle kolay iş değildir. Rifat Patır hem bedenleri, hem yürekleri tedavi etmiş çok değerli bir rol modeldir. Herkese örnektir.

Rifat Patır gibi yaşar, hizmet ederseniz gönüllerde taht kurar saygı görür ve asla unutulmazsınız.

Güle güle Rifat Amca,sonsuz saygı ve şükran sunuyorum. Allah gani gani rahmet eylesin. Mekânın cennet olsun.

Çorum ve Çorumlular sizi asla unutmayacak.

Arkanızda bıraktığınız ilkelerin tüm insanlara örnek olması dileklerimle.