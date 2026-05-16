Çorum’un önceki valilerinden, emekli Danıştay Üyesi Hüseyin Poroy, “Çorum’un Yaşayan Efsanesi” Dr.Rifat Patır’ın kaybından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, O’nun, tanıyan herkes tarafından sonsuza kadar saygıyla anılacağını söyledi.

Çorum’da görev yaptığı süre boyunca Dr. Rifat Patır’ı, hatırşinas ve iyiliksever kişiliği ile yakından tanıma fırsatı bulduğunu belirten Poroy, “Çorum’un gerçek manada asırlık çınarlarından ve büyük değerlerinden biriydi. Kendisine Allah’tan rahmet, tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum” ifadesini kullandı.