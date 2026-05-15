CHP Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Milli Savunma Politika Kurulu Başkanı Emekli Koramiral Atilla Kezek, Çorum’da CHP İl Başkanlığı’nda düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Toplantıya CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu, İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Veli Uysal, Kadın Kolları İl Başkanı Özlem Güngör, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Serap Meriç ile partililer katıldı.

Toplantının açılında konuşan İl Başkanı Dinçer Solmaz, ülkede baskıların arttığını belirterek, “İktidarın baskı ve zulmünün arttığı bir dönemden geçiyoruz. Bu nedenle CHP’nin sorumluluğu daha da artıyor. Saha çalışmalarımızla halkımızla iç içe olmaya devam edeceğiz” dedi.

Solmaz’ın ardından söz alan Emekli Koramiral Atilla Kezek, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Kezek, 43 yıl Türk Silahlı Kuvvetleri’nde görev yaptığını hatırlatarak, CHP bünyesinde milli savunma politikalarını belirleyen 11 kişilik bir kurulda görev yaptığını söyledi. Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin, CHP’nin iktidara gelmesi halinde uygulanacak hükümet programını hazırladığını ifade eden Kezek, 18 ayrı politika kurulunun da bu süreçte aktif rol aldığını kaydetti.

“ASKERİ SAĞLIK SİSTEMİ ŞART”

Kezek, askeri sağlık sisteminin yeniden kurulacağını vurgulayarak, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında kapatılan askeri hastanelerin yeniden açılacağını belirtti. GATA’nın dünya çapında saygın bir kurum olduğunu dile getiren Kezek, “Dünyada güçlü ordusu olup da askeri sağlık sistemi olmayan hiçbir ülke yok. Bu sistem mutlaka yeniden tesis edilecek” dedi.

“170 YILLIK OKULLAR YENİDEN HAYAT BULACAK”

Kapatılan askeri liselere de değinen Kezek, bu okulların köklü bir geçmişe sahip olduğunu ifade ederek yeniden açılacaklarını söyledi. “170 yıllık tarihi olan bu okullar savaş dönemlerinde bile kapanmadı” diyen Kezek, askeri eğitimin kültürel bir birikim olduğunu vurguladı.

“TSK AFETLERE DAHA ETKİN MÜDAHALE EDECEK”

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin afetlerdeki rolüne de dikkat çeken Kezek, özellikle deprem gibi acil durumlarda hızlı müdahalenin önemine işaret etti. “Depremde ilk 24 saat hayati önemdedir. Bu süreçte en hızlı müdahale edebilecek kurum TSK’dır. Afetle mücadele eylem planını yeniden düzenleyeceğiz” diye konuştu.

“33 YAŞ KOMUTA İÇİN ERKEN”

Bazı kamu atamalarını eleştirerek, tecrübenin önemine dikkat çeken Kezek, “33 yaşında bir kaymakam TSK’ya atandı. Resmi Gazete kararıyla MSB Tedarik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne 33 yaşındaki Kaymakam Zikrullah Erdoğan atandı. Atanan kişi çok liyakatli de olabilir. Ancak 33 yaş, TSK’da bir yüzbaşının yaşıdır. Ve o yaşta birisi Genelkurmay komuta kademesini dahi göremez. Oysa ondan daha tecrübeli generaller ve albaylar var TSK’da. Böyle bir atamayı kamuoyunun takdirine bırakıyorum” dedi.

Şehit aileleri ve gaziler için verilen kanun tekliflerinin Meclis’te bekletildiğini ifade eden Kezek, bu konunun öncelikleri arasında yer aldığını söyledi.

“TÜRKİYE’NİN ÇEVRESİ ATEŞ HATTI”

Bölgesel gelişmelere de değinen Kezek, Türkiye’nin çevresinde süren çatışmalara dikkat çekerek, modern savaşlarda teknolojinin belirleyici olduğunu vurguladı. Kezek, “Bölgemiz adeta bir cadı kazanı. Kuzeyde Rusya-Ukrayna savaşı sürüyor, güneyde Suriye’de istikrarsızlık devam ediyor. Doğuda ise İran’a yönelik gelişmeler yaşanıyor. Artık savaşların kaderini teknoloji belirliyor” ifadelerini kullandı.

Muhabir: Haber Merkezi