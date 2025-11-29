Çorum Valisi Ali Çalgan, İçişleri Bakan Yardımcısı ve Birlik Başkanı Mehmet Aktaş’ın başkanlığında Gölbaşı Vilayetler Evinde düzenlenen Vilayetler Birliği 61. Olağan Genel Meclis Toplantısına iştirak etti.
Vilayetler Birliği üyelerinin katılımı ile Ankara Gölbaşı’ndaki Vilayetler Evinde yapılan 61. Olağan Birlik Genel Meclis Toplantısını İçişleri Bakan Yardımcısı ve Birlik Başkanı Mehmet Aktaş yönetti.
Türkiye genelindeki il özel idarelerinin çalışmalarının değerlendirildiği toplantıda, yürütülen projeler, yatırım planlamaları ve birliğin gelecek dönem hedefleri ele alındı.

Muhabir: Haber Merkezi