Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği kapsamında Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gerçekleştirilen Eğitim Planlama Kurulu (EPK) üye seçimi, 19 adayın yarıştığı süreç sonunda başarıyla tamamlandı.

03 Eylül 2022 tarihli ve 31942 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği doğrultusunda, Hastane Eğitim Planlama Kurulu (EPK) üye seçimi Hastane Başhekimlik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Seçim süreci, Başhekim Doç. Dr. Muhammed Gömeç’in koordinasyonunda; başhekim yardımcılarının yer aldığı seçim komisyonu ve EPK biriminin katkılarıyla yürütüldü. Tıpta uzmanlık eğitiminde görevli eğiticilerin katılım sağladığı seçim planlandığı şekilde tamamlandı. Toplam 19 adayın yer aldığı seçimde en fazla oy alan yedi isim EPK asil üyesi oldu; sonraki yedi aday ise yedek üye olarak belirlendi. Asil üyeler arasında en yüksek oy oranına sahip olan aday, Birim Eğitim Sorumlusu Başkan Vekili olarak seçilerek kurulun oluşumu resmen tamamlandı.

EPK’nın Bakanlık eğitim ve araştırma hastanelerinde uzmanlık eğitiminin planlanması, koordinasyonu ve değerlendirilmesinden sorumlu olduğu belirtilerek, yürüttüğü çalışmalarla eğitim faaliyetlerinin gelişimine önemli katkılar sunduğu vurgulandı.

Görev süresi sona eren EPK üyelerine teşekkür edilirken, yeni seçilen üyelere başarı dilekleri iletildi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR