Vali Ali Çalgan ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, doğalgaz patlamasının yaşandığı Osmancık Caddesi'nde incelemelerde bulundu. 1 kişinin öldüğü, 33 kişinin yaralandığı patlamadan etkilenen vatandaş ve esnafla sürekli diyalog içerisinde olan Vali Çalgan ve Başkan Aşgın, cadde esnafı ve ev sahipleri ile bir toplantı yaptı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen toplantıda Vali Çalgan, esnaf ve vatandaşların istek ve taleplerini dinleyerek, yapılan çalışmalar, bundan sonraki süreçte izlenecek yol haritası hakkında bilgi verdi.

Öte yandan Çorum Valiliği yaptığı açıklamayla, doğalgaz patlamasının yaşandığı bölgede iki bina hariç tüm ev ve iş yerlerine girilebileceğini duyurmuştu.

Editör: İHA AJANS